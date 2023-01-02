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05:18, 2 января 2023Наука и техника

Российские «Гиацинты-Б» уничтожили украинскую технику

Российские пушки «Гиацинт-Б» уничтожили технику ВСУ на запорожском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Батарея пушек «Гиацинт-Б» 2А36 Южного военного округа уничтожила скопление техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал российский военнослужащий из наносившего удар артиллерийского расчета, поступила задача «отработать по скоплению техники противника». «Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым», — сказал он, добавив, что цель была поражена.

Отмечается, что российские военные выследили цель с помощью беспилотника, после чего ее координаты передали артиллеристам. В составе расчета, наносившего удар, боевые задачи выполняют военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Они прошли полный курс подготовки в учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловых районах спецоперации.

28 декабря в Минобороны заявили, что российские силы уничтожили склад с вооружением и техникой ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области.

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Марина Совина
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