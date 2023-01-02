В центре и на юге Украины объявили воздушную тревогу

В Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

В центре и на юге Украины объявили воздушную тревогу. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

Кроме того, предупреждение о воздушной тревоге действует и на подконтрольной Украине части Херсонской области.

1 января на Украине воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила, что в 2022 году на Украине было объявлено около 14 870 воздушных тревог. По данным службы, столько раз сирены включались с 24 февраля по 15 декабря.