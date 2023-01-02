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17:53, 2 января 2023Россия

ВСУ обстреляли российское село в приграничном регионе

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Вязовое

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Вязовое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое. Жертв и пострадавших нет», — сообщил губернатор.

По его словам, в одном частном домовладении снарядами были выбиты окна. Также были посечены забор и фасад. «Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — добавил глава граничащего с Украиной региона России.

Ранее Гладков докладывал, что под обстрел также попало село Муром. Губернатор отметил, что при атаке никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях.

Позже выяснилось, что часть снарядов при обстреле Мурома попала на местное кладбище и повредила не менее 15 могил.

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Полина Матюхина
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