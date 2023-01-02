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19:33, 2 января 2023Мир

Выход Турции из Стамбульской конвенции признали законным

Выход Турции из Стамбульской конвенции о насилии в отношении женщин признали законным

Фото: Murad Sezer / Reuters

Выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин признан законным. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает телеканал Habertürk.

«Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону. Совет большинством голосов принял решение отклонить возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону», — передал телеканал.

Там уточнили, что после того, как İDDK принял решение о выходе из соглашения, Турция официально вышла из Стамбульской конвенции.

Турция отозвала свою подпись под соответствующим документом 20 марта, при этом руководство страны пообещало бороться за права женщин в соответствии со «своими традиционными ценностями».

Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним насилием была принята в 2011 году. Она определяет психологическое, физическое и сексуальное насилие, а также принудительные аборт, брак и стерилизацию как уголовные преступления. Документ подписали 47 государств, но ратифицировали лишь 33.

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Никита Абрамов
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