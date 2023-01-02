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00:05, 2 января 2023Россия

Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине

Представитель МИД России Захарова ответила на слова Арестовича про монархию на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова советника офиса украинского президента Алексея Арестовича про монархию на Украине. Об этом она написала в Telegram.

«Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием», — заявила Захарова.

Ранее Арестович в беседе с солистом группы «Вопли Видоплясова» Олегом Скрипкой предложил установить на Украине монархию. Он сравнил происходящее с романом Джона Толкина «Властелин колец» и заявил, что поэтому должно произойти «возвращение короля, то есть Арагорна». По его мнению, «единственным способом перебить все московское» является намерение объявить монархию и «собирать земли Рюриковичей».

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Марина Совина
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