Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:19, 3 января 2023Экономика

Немцев охватил страх за свое благосостояние

Die Welt: граждан Германии охватили пессимизм и опасения за свое благосостояние

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Жители Германии охвачены пессимизмом и опасениями за свое благосостояние. О страхе немцев свидетельствуют данные исследования потребительского доверия, проведенного консалтинговой фирмой EY. Об этом пишет Die Welt.

Отмечается, что на фоне роста расходов на электроэнергию и повышения стоимости жизни граждане ФРГ стали активнее экономить. Большое давление на людей оказывают инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни.

Материалы по теме:
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
19 декабря 2022
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца. Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
В Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца.Кто стоит за попыткой госпереворота и почему их план провалился?
15 декабря 2022
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

В опросе приняли участие тысяча респондентов, почти каждый четвертый из них оценивает свое нынешнее финансовое положение более негативно, чем когда-либо прежде. По меньшей мере 56 процентов немцев пессимистично смотрят в будущее. При этом в год назад этот показатель составлял всего 34 процентов, а до начала пандемии COVID-19 на протяжении длительного периода времени этот показатель держался в районе 20 процентов. «И, похоже, улучшений не предвидится», — резюмирует издание.

Ранее сообщалось о повышенном уровне риска бедности среди жителей Германии, чей возраст больше 65 лет. Отмечалось, что каждый шестой пожилой немец рискует оказаться в нищете.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал граждан страны отказаться от преждевременного ухода на пенсию. Он заявил о намерении изменить текущую тенденцию ухода немцев на пенсию раньше достижения пенсионного возраста, который составляет 67 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два беспилотника у берегов Севастополя
МИД России оценил возможность диалога по мирному доровору с Японией
Немцев охватил страх за свое благосостояние
В США захотели поставить под вопрос членство Турции в НАТО
Диетолог развеяла мифы об обезжиренных продуктах
МИД России предупредил об ответе на военные угрозы со стороны Токио
Россия заявила о готовности к контактам с Сербией
Россиянам дали советы по организации безопасного отдыха детей на каникулах
Российских водителей предупредили о новых дорожных знаках
Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.