В Германии сообщили о риске роста нищеты среди пожилых

Welt: каждый шестой житель ФРГ старше 65 лет рискует оказаться в нищете

Примерно каждый шестой пожилой житель Германии рискует оказаться в нищете. Такие данные раскрыл немецкий телеканал Welt со ссылкой на данные Федерального статистического управления.

Согласно исследованию, уровень риска бедности среди людей старше 65 лет вырос с 14,7 процента в 2018 году до 17,4 процента в 2022 году. В распоряжении каждого шестого пожилого жителя ФРГ находится менее 60 процентов от среднего дохода населения страны.

Welt также приводит слова немецкого депутата, члена бундестага Дитмара Барча. Политик прогнозирует лавину бедности в Германии, которая, по его словам, ожидается грядущей зимой. Также он отметил, что базовой пенсии может быть недостаточно для удовлетворения потребностей пожилых граждан.

Ранее газета L'Indépendant сообщила, что украинские беженцы, прибывшие в Испанию, начали покидать страну и возвращаться на родину из-за экономических проблем и голода.