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07:50, 3 января 2023Забота о себе

Россиянам дали советы по сбору новогодней аптечки

Иммунолог Болибок призвал добавить адсорбенты в аптечку в период новогодних праздников

Фото: Myriam Zilles / Unsplash

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, какими лекарственными препаратами стоит дополнить аптечку в период новогодних праздников. Его слова приводит RT.

Эксперт отметил, что в связи с тем, что многие люди переедают, следует приобрести адсорбенты, которые поглощают токсины из пищи, помогают избежать пищевых отравлений, либо ферментные препараты, улучшающие пищеварени.

По его словам, после Нового года пациенты начинают чаще обращаться с жалобами на аллергические заболевания, в том числе крапивницу. Врач порекомендовал антигистаминные препараты.

Также необходимо всегда иметь под рукой жаропонижающие препараты, сказал он. Болибок добавил, что в зимний период наблюдается «эпидемия травматизма». Он отметил, что под рукой нужно иметь обезболивающую мазь и мазь от ожогов.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников дал советы для снижения риска похмелья после Нового года. Так, он порекомендовал тем, кто не хочет столкнуться с головной болью и другими неприятными ощущениями утром 1 января, перед праздничным застольем выпить 50 граммов оливкового масла.

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Марина Совина
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