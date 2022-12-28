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08:00, 28 декабря 2022Интернет и СМИ

Мясников дал советы для снижения риска похмелья после новогоднего застолья

Врач Мясников посоветовал выпить 50 граммов оливкового масла, чтобы снизить риск похмелья

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал, как снизить риски возникновения похмелья после новогоднего застолья. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он дал советы россиянам, которые не хотят столкнуться с головной болью и другими неприятными ощущениями утром 1 января. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников порекомендовал перед праздничным застольем выпить 50 граммов оливкового масла. По словам доктора, это поможет избежать похмелья на следующий день после употребления спиртных напитков.

Еще одним способом избежать последствий от алкоголя он назвал правильную закуску. По словам врача, лучше всего закусывать алкоголь горячей пищей, в частности, вареной картошкой. «Но на самом деле, чтобы не было похмелья, надо просто соблюдать умеренность, вот и все», — подытожил телеведущий.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» оценил эффективность ферментов при новогоднем застолье. По его мнению, эти средства вряд ли помогут человеку избежать вздутия живота или изжоги при переедании в новогодние праздники.

Перед этим Мясников предупредил о смертельной опасности препарата для сердца под названием нитроглицерин. Специалист заявил, что прием этого лекарства при обмороке может привести к летальному исходу.

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Олег Давыдов
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