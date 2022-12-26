Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности популярного препарата

Врач Мясников предупредил о смертельной опасности нитроглицерина для человека без сознания

Врач Александр Мясников предупредил о смертельной опасности нитроглицерина. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист предупредил, что прием этого популярного препарата при обмороке может привести к летальному исходу. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Нитроглицерин — конечно, хорошее лекарство, помогает при сердечном приступе, спасает ситуацию, но человека в обмороке этот препарат может просто убить», — отметил доктор. Мясников объяснил, что нитроглицерин резко снижает давление, в результате чего человек в состоянии обморока может получить инфаркт или инсульт.

По словам медика, нитроглицерин можно давать человеку без сознания исключительно в том случае, если у него точно есть стенокардия. При этом он добавил, что человеку с приступом боли за грудиной предпочтительнее давать аспирин. «Людям с известными заболеваниями сердца нужно давать не нитроглицерин, а аспирин», — пояснил врач.

Ранее Мясников назвал опасное последствие бисфосфонатов. По словам специалиста, побочным явлением приема указанной группы препаратов является возможное развитие саркомы нижней челюсти. Мясников также настоятельно рекомендовал предупреждать врачей-стоматологов о приеме этих лекарств.