Доктор Мясников назвал опасное последствие приема популярной группы препаратов

Врач Мясников предупредил, что прием бисфосфонатов может привести к раку нижней челюсти

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасное последствие популярной группы препаратов — в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил, что прием бисфосфонатов может привести к раку нижней челюсти. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Практически каждая женщина с остеопорозом находится на лечении бисфосфонатами — лекарствами, которые укрепляют кости», — отметил доктор. При этом специалист указал, что побочным явлением приема этой группы препаратов является возможное развитие саркомы нижней челюсти.

Мясников настоятельно рекомендовал предупреждать врачей-стоматологов о приеме бисфосфонатов. «Когда вы идете к стоматологу на хирургию, вы должны заранее отменять бисфосфонаты. И всегда предупреждать об этом доктора», — заключил он.

Ранее Мясников предупредил об опасности для печени передозировки парацетамолом. По словам специалиста, токсичная доза парацетамола составляет четыре грамма, при этом максимальная суточная доза — три грамма. Врач предупредил, что, если принять повышенную дозу лекарства, можно получить серьезное поражение печени.