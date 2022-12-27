Мясников оценил эффективность популярного средства для новогоднего застолья

Врач Мясников заявил, что польза ферментов при новогоднем застолье сомнительна

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, действительно ли прием ферментов перед празднованием Нового года убережет от изжоги и вздутия живота. Эффективность популярного средства для новогоднего застолья специалист оценил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По мнению Мясникова, ферменты вряд ли помогут человеку избежать проблем с желудочно-кишечным трактом при переедании в новогодние праздники. Эксперт заявил, что польза этого средства сомнительна.

При этом доктор уточнил, что вреда от приема ферментов не будет. «Хотите — пейте [ферменты], хотите — не пейте. Но думать, [мол], я вот выпил ферменты, поэтому я сейчас все себе позволю, как наемся и не будет у меня изжоги, не будет вздутия и так далее, — это наивно», — добавил он.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» предупредил о смертельной опасности нитроглицерина, который назначают при проблемах с сердцем. По словам доктора, прием этого лекарства при обмороке может привести к летальному исходу.