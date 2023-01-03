Власти Украины отменили электронные аукционы из-за ударов по энергообъектам

На Украине отменили электронные аукционы в системе Prozorro из-за ударов по энергообъектам

В пресс-службе министерства экономики Украины рассказали, что власти были вынуждены отменить электронные аукционы в системе Prozorro, поскольку, в связи с российскими ударами по энергообъектам страны, не у всех участников торгов имеется к ним доступ, сообщает РИА Новости.

«Как ответ на блэкауты, мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Она уточнила, что победителем торгов будет объявлен тот, кто предложит наименьшую цену. Свириденко добавила, что данные меры будут действовать до тех пор, пока в стране не отменят военное положение, а также в течение 90 дней после этого. По ее словам, таким образом все участники аукциона будут иметь равную возможность торговаться.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о повреждениях объектов генерации и электросетей, а также назвал регионы республики, в которых наблюдается сложная ситуация в энергетике. Он отметил, что сложная ситуация наблюдается на западе страны, а также в Одесском и Киевском регионах.