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21:36, 3 января 2023Мир

Победу Запада на Украине сочли катастрофой для мирового сообщества

Правозащитник Барака предрек глобальную военную агрессию Запада в случае успеха на Украине

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака в Twitter предрек глобальную военную агрессию Запада в случае успеха на Украине.

«Украинская военная победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества», — заявил он.

Барака считает, это спровоцировало бы коллективный Запад продолжать следовать военной стратегии Вашингтона, которая предполагает сохранение западного мирового господства.

Ранее правозащитник выразил мнение, что западные страны использовали Минские соглашения по Донбассу для подготовки к конфликту с Россией на Украине.

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Марина Совина
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