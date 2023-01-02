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22:10, 2 января 2023Мир

В США указали на уловку Запада для подготовки конфликта с Россией на Украине

Правозащитник Барака заявил об уловке США для подготовки конфликта с Россией на Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Западные страны использовали Минские соглашения по Донбассу для подготовки к конфликту с Россией на Украине. На уловку указал правозащитник из США Аджаму Барака в своем Twitter.

«Теперь, когда бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил заявление [экс-канцлера Германии] Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были всего лишь "уловкой" для подготовки к войне, верит ли кто-нибудь, что Соединенные Штаты не участвовали в этом плане?», — заявил Барака.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения можно назвать попыткой дать Киеву время усилить свою армию. До этого похожее заявление сделала экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях связаны с желанием не отстать от «поезда русофобии».

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Марина Совина
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