В США указали на уловку Запада для подготовки конфликта с Россией на Украине

Правозащитник Барака заявил об уловке США для подготовки конфликта с Россией на Украине

Западные страны использовали Минские соглашения по Донбассу для подготовки к конфликту с Россией на Украине. На уловку указал правозащитник из США Аджаму Барака в своем Twitter.

«Теперь, когда бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил заявление [экс-канцлера Германии] Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были всего лишь "уловкой" для подготовки к войне, верит ли кто-нибудь, что Соединенные Штаты не участвовали в этом плане?», — заявил Барака.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения можно назвать попыткой дать Киеву время усилить свою армию. До этого похожее заявление сделала экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях связаны с желанием не отстать от «поезда русофобии».