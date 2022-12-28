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21:27, 28 декабря 2022Мир

Лавров объяснил слова Меркель о Минских соглашениях

Лавров не связал слова Меркель о Минских соглашениях с нежеланием отстать от русофобии
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях не связаны с тем, что она пытается не отстать от «поезда русофобии». Его слова приводит РИА Новости.

Российский министр отметил, что за несколько лет до завершения своего канцлерства Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который привлекал ее внимание к необходимости решения вопросов особого статуса в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском, сказала, что на самом деле Москва решает все в Донбассе и Москва должна договариваться с Киевом.

«Так что это совсем не прозрение и совсем не желание в последний момент не отстать от поезда, который набирает русофобские темпы. Это было глубоко укоренено», — сказал Лавров.

По его словам, войну России объявили достаточно давно, после того как прошел госпереворот на Украине.

Ранее Меркель исключила возможность своего участия в урегулировании конфликта на Украине. Политик заявила, что точно не знает, как может закончиться конфликт на Украине. По ее мнению, это может произойти в результате переговоров. Меркель также отметила, что, будучи канцлером Германии, она принимала решения в отношении России и Украины, руководствуясь логикой, которая до сих пор представляется ей разумной.

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Марина Совина
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