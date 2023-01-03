Часовой в Белгородской области ранил в ногу местного жителя

Белгородский губернатор Гладков: часовой ранил местного жителя в ногу

Местный житель Борисовского района Белгородской области получил огнестрельное ранение в ногу после того, как не остановился на предупреждение часового. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, мужчину госпитализировали в Грайворонскую больницу в тяжелом состоянии. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь.

Детали произошедшего будут выяснять следователи и министерство обороны. Известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового. Гладков заявил, что органам придется узнать, почему пострадавший был на приграничной территории и пошел к военным.

В конце декабря Гладков сообщил, что в селе Щетиновка Белгородского района Белгородской области был ранен подросток. По его словам, 14-летний пострадавший наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, который сдетонировал.