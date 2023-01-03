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16:37, 3 января 2023Россия

Часовой в Белгородской области ранил в ногу местного жителя

Белгородский губернатор Гладков: часовой ранил местного жителя в ногу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Местный житель Борисовского района Белгородской области получил огнестрельное ранение в ногу после того, как не остановился на предупреждение часового. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, мужчину госпитализировали в Грайворонскую больницу в тяжелом состоянии. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь.

Детали произошедшего будут выяснять следователи и министерство обороны. Известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового. Гладков заявил, что органам придется узнать, почему пострадавший был на приграничной территории и пошел к военным.

В конце декабря Гладков сообщил, что в селе Щетиновка Белгородского района Белгородской области был ранен подросток. По его словам, 14-летний пострадавший наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, который сдетонировал.

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Нина Ташевская
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