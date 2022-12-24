Белгородский губернатор сообщил о ранении подростка

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о ранении подростка

В селе Щетиновка Белгородского района Белгородской области ранен подросток. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, 14-летний пострадавший наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. Подростка доставили в реанимацию местной больницы, его состояние оценивается как тяжелое.

Гладков также сообщил, что из-за постоянных обстрелов приграничных сел местные жители вывозят детей в безопасные места. Семья пострадавшего находилась у родственников в Ракитянском районе, однако сегодня подросток отправился к отцу в Щетиновку.

Губернатор также предостерег детей от посещения опасных и незнакомых мест на приграничной территории.