Белгородский губернатор сообщил о ранении подростка
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о ранении подростка
В селе Щетиновка Белгородского района Белгородской области ранен подросток. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, 14-летний пострадавший наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. Подростка доставили в реанимацию местной больницы, его состояние оценивается как тяжелое.
Гладков также сообщил, что из-за постоянных обстрелов приграничных сел местные жители вывозят детей в безопасные места. Семья пострадавшего находилась у родственников в Ракитянском районе, однако сегодня подросток отправился к отцу в Щетиновку.
Губернатор также предостерег детей от посещения опасных и незнакомых мест на приграничной территории.