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19:39, 24 декабря 2022Россия

Белгородский губернатор сообщил о ранении подростка

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о ранении подростка

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В селе Щетиновка Белгородского района Белгородской области ранен подросток. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, 14-летний пострадавший наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. Подростка доставили в реанимацию местной больницы, его состояние оценивается как тяжелое.

Гладков также сообщил, что из-за постоянных обстрелов приграничных сел местные жители вывозят детей в безопасные места. Семья пострадавшего находилась у родственников в Ракитянском районе, однако сегодня подросток отправился к отцу в Щетиновку.

Губернатор также предостерег детей от посещения опасных и незнакомых мест на приграничной территории.

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Варвара Кошечкина
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