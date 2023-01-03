Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:12, 3 января 2023Мир

Евросоюз признался в неспособности конкурировать с США по господдержке

Жозеп Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке компаний
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Европейский союз (ЕС) не обладает теми же возможностями по оказанию государственной поддержки, что и Соединенные Штаты, не хочет конкурировать с Вашингтоном на основе оказания такой помощи компаниям. Об этом в своем блоге написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюз продолжает обсуждать проблемы, которые связаны с законом о снижении инфляции (The Inflation Reduction Act, IRA). Он отметил, что этим законом не предусматривается установление стоимости на выбросы углерода и в основном предполагаются важные государственные субсидии компаниям, которые производят товары с использованием экологически чистых технологий на территории США.

Боррель подчеркнул, что это наносит ущерб европейским производителям в торговых отношениях с американской стороной и идет вразрез с правилами ВТО. Он также добавил, что ЕС «не хочет и не может вступать в конкурентную борьбу» с Соединенными Штатами на основе государственных субсидий, так как это может нанести ущерб мировой экономике.

«Мы ведем активные переговоры с властями США, чтобы устранить различия в подходах к этому ключевому вопросу», — написал Боррель.

Ранее президент США Джо Байден признал несовершенство закона о снижении инфляции, который возмутил Европу, но отказался за него извиняться. «США не извиняются, и я, автор этого закона, не буду извиняться. Бывает, когда вы пишете масштабный закон, который предусматривает почти 360 миллиардов долларов в качестве крупнейшей инвестиции в борьбу с изменением климата в истории, в нем могут быть сбои и он потребует согласования изменений», — подчеркнул глава Белого дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о втором сбитом над Севастополем беспилотнике за час
Названы сроки запуска исламского банкинга в России
Раскрыта история празднования Нового года в Татарстане
Евросоюз признался в неспособности конкурировать с США по господдержке
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Евросоюз призвал Северную Корею прекратить повышение военной напряженности
Российская шахматистка будет выступать под флагом Швейцарии
Известная телеведущая раскрыла рецепт любимого новогоднего напитка
Раскрыто состояние пострадавших от наезда лошади на Дворцовой площади
СК начал проверку после наезда лошадей на людей на Дворцовой площади
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.