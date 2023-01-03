Евросоюз признался в неспособности конкурировать с США по господдержке

Жозеп Боррель признался в неспособности ЕС конкурировать с США по господдержке компаний

Европейский союз (ЕС) не обладает теми же возможностями по оказанию государственной поддержки, что и Соединенные Штаты, не хочет конкурировать с Вашингтоном на основе оказания такой помощи компаниям. Об этом в своем блоге написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюз продолжает обсуждать проблемы, которые связаны с законом о снижении инфляции (The Inflation Reduction Act, IRA). Он отметил, что этим законом не предусматривается установление стоимости на выбросы углерода и в основном предполагаются важные государственные субсидии компаниям, которые производят товары с использованием экологически чистых технологий на территории США.

Боррель подчеркнул, что это наносит ущерб европейским производителям в торговых отношениях с американской стороной и идет вразрез с правилами ВТО. Он также добавил, что ЕС «не хочет и не может вступать в конкурентную борьбу» с Соединенными Штатами на основе государственных субсидий, так как это может нанести ущерб мировой экономике.

«Мы ведем активные переговоры с властями США, чтобы устранить различия в подходах к этому ключевому вопросу», — написал Боррель.

Ранее президент США Джо Байден признал несовершенство закона о снижении инфляции, который возмутил Европу, но отказался за него извиняться. «США не извиняются, и я, автор этого закона, не буду извиняться. Бывает, когда вы пишете масштабный закон, который предусматривает почти 360 миллиардов долларов в качестве крупнейшей инвестиции в борьбу с изменением климата в истории, в нем могут быть сбои и он потребует согласования изменений», — подчеркнул глава Белого дома.

