В Госдуме назвали диким введение в Литве моратория на русскую культуру

Депутат Госдумы Чепа назвал диким возможный мораторий на русскую культуру в Литве

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости прокомментировал желание властей Литвы ввести мораторий на русскую культуру, назвав их планы бессмысленными и дикими.

«Это дико и бессмысленно», — заявил он.

По словам депутата, таким образом власти страны лишат своих граждан определенных возможностей к процветанию и просвещению.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что слова министра культуры Литвы Симонаса Кайриса о возможном введении в стране моратория на русскую культуру ее не удивили. Она подчеркнула, что если правительство страны продолжит предпринимать подобные действия, то государство останется вообще без культуры.