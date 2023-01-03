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22:03, 3 января 2023Россия

В Госдуме оценили предложение о моратории на русскую культуру

Депутат ГД Драпеко назвала возможный мораторий на русскую культуру в Литве неудивительным
Елена Драпеко

Елена Драпеко. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала предложение Литвы ввести мораторий на русскую культуру. Ее слова приводит РИА Новости.

Драпеко оценила предложение о моратории на русскую культуру и назвала возможные ограничения неудивительными. «Уже нас ни чем не удивишь. Пусть объявляют, что хотят. Останутся вообще без культуры», — подчеркнула депутат.

Ранее по этому вопросу высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, предложение литовской стороны говорит о ее «ментальном карантине».

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил ввести запрет на русскую культуру. По его мнению, Москва использует эту сферу как оружие. Он напомнил, что представители российской поп-культуры приезжали в страну на важные для нее дни. «Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми», — заключил министр.

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Марина Совина
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