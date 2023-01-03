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21:31, 3 января 2023Мир

Захарова назвала «диагноз» предложившего запрет русской культуры министра Литвы

Захарова заявила о «ментальном карантине» предложившего запрет русской культуры министра

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «диагноз» министра культуры Литвы Симонаса Кайриса после его предложения ввести запрет на русскую культуру. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Симонас, министр бескультуры, могу вас обрадовать — вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза», — написала представитель ведомства.

Она добавила, что признание министра «тянет на мировую премию». «Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», — отметила Захарова.

Ранее министр отметил, что Россия якобы сознательно использует культуру в качестве оружия, указав на приезд представителей российской поп-культуры на важные для Вильнюса дни. «Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми», — добавил он.

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Марина Совина
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