Захарова назвала «диагноз» предложившего запрет русской культуры министра Литвы

Захарова заявила о «ментальном карантине» предложившего запрет русской культуры министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «диагноз» министра культуры Литвы Симонаса Кайриса после его предложения ввести запрет на русскую культуру. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Симонас, министр бескультуры, могу вас обрадовать — вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза», — написала представитель ведомства.

Она добавила, что признание министра «тянет на мировую премию». «Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», — отметила Захарова.

Ранее министр отметил, что Россия якобы сознательно использует культуру в качестве оружия, указав на приезд представителей российской поп-культуры на важные для Вильнюса дни. «Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми», — добавил он.