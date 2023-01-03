Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений СБУ командирам ВС РФ

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений СБУ командующим ВС РФ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения командующим российскими войсками. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В рамках уголовного дела Следственный комитет РФ установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении граждан России к уголовной ответственности», — сообщили в СКР.

Во вторник, 3 января, стало известно, что Служба безопасности Украины предъявила обвинение генерал-лейтенанту, командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ (ВС РФ) Сергею Кобылашу и адмиралу, бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морских сил РФ Игорю Осипову. В ведомстве заявили, что командиры ВС РФ причастны к ведению «агрессивной войны» и «посягательству на территориальную целостность Украины».