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11:25, 3 января 2023Бывший СССР

На Украине предъявили обвинение командующим российскими войсками

СБУ предъявила обвинение командующему ВКС РФ Кобылашу и экс-командующему ЧФ Осипову

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения командующим российскими войсками, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Генерал-лейтенанту, командующему дальней авиации Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ [Сергею Кобылашу] и адмиралу, бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морских сил РФ [Игорю Осипову] предъявлено обвинение в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной. В ведомстве заявили, что она причастна к финансированию «военных группировок страны-агрессора».

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Алевтина Запольская
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