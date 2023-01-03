На Украине предъявили обвинение командующим российскими войсками

СБУ предъявила обвинение командующему ВКС РФ Кобылашу и экс-командующему ЧФ Осипову

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения командующим российскими войсками, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Генерал-лейтенанту, командующему дальней авиации Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ [Сергею Кобылашу] и адмиралу, бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морских сил РФ [Игорю Осипову] предъявлено обвинение в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной. В ведомстве заявили, что она причастна к финансированию «военных группировок страны-агрессора».