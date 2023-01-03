Диетолог развеяла мифы об обезжиренных продуктах

Врач Соломатина сообщила, что обезжиренные продукты и соки могут привести к набору веса

Врач-диетолог Елена Соломатина развеяла мифы об обезжиренных продуктах. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист предупредила, что такие продукты могут привести к набору веса. «Вреден лайт-майонез и молочные лайт-продукты. Если убирается жир, тогда надо добавлять сладкое и производные, иначе это все будет невкусно и покупать продукт никто не будет», — сказала она.

Также диетолог рассказала о вреде батончиков для похудения. «Если мы посмотрим, то там на первом месте очень часто стоит патока или глюкозный сироп. По-разному завуалированный сахар», — пояснила она.

Соломатина также порекомендовала ограничить употребление готовых завтраков. По ее словам, в них могут содержаться красители и ароматизаторы, которые также содержат сахар и будут способствовать набору веса.

Кроме того, вредными для фигуры также являются свежевыжатые и пакетированные соки. Врач отметила, что они содержат в себе много сахара. При этом в соках отсутствует клетчатка.

Ранее Соломатина предупредила, что черная и красная икра могут быть вредны для людей со склонностью к аллергиям и тем, кто страдает от болезней сердца. В красной и черной икре, по ее словам, есть не только витамины, но также холестерин и соль, избыток которых нежелателен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертоние