Экономист Масленников предсказал ослабление доллара в ближайшее десятилетие

Экономист, политолог Никита Масленников в беседе с URA.RU предсказал, что в ближайшее десятилетие доллар будет сдавать позиции, а другие валюты будут укрепляться.

«С долларом сложная ситуация – у него 40 процентов оборота на торговых мировых рынках. Практически 8 из 10 сделок на рынке Forex, где продаются валюты, проходят сейчас в долларах», — сказал Масленников.

Он добавил, что сейчас другой альтернативы доллару нет, и он выполняет функцию меры стоимости.

Так экономист прокомментировал слова американского политика Джеффри Янга, который заявил, что после поражения США и стран НАТО на Украине западный империализм ждет конец. «Правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс», — предрек он.