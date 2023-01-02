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20:15, 2 января 2023Мир

Американский политик предрек Западу коллапс после поражения на Украине

Американский политик Янг предрек коллапс Запада после поражения на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После поражения США и стран НАТО на Украине западный империализм ждет конец. С таким прогнозом в своем аккаунте в Twitter выступил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс», — предрек он.

Подобное стечение обстоятельств Янг назвал «идеальным штормом».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада вскоре столкнутся с сокращением возможностей «рулить» в мировой экономике. «Хочет он или не хочет», Западу придется договариваться с другими государствами, убежден министр.

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Варвара Кошечкина
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