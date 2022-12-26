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12:55, 26 декабря 2022Мир

Лавров предрек сокращение возможностей Запада «рулить» в мировой экономике

Глава МИД Лавров: Запад столкнется с сокращением возможностей «рулить» в мировой экономике

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Страны Запада вскоре столкнутся с серьезным сокращением возможностей «рулить» в мировой экономике, им придется договариваться с другими государствами. Об этом в ходе встречи с руководителями российских СМИ заявил глава МИД страны Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться», — предрек министр.

Лавров добавил, что Россия, в свою очередь, не планирует бегать за странами Запада. Он напомнил, что эти государства почти полностью разорвали отношения с Москвой.

По словам министра, Россия намерена развивать сотрудничество с теми, кто никогда ее не подводил и с кем даже в трудные времена удавалось находить компромиссы. «Когда они достигались, никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот», — заключил Лавров.

Ранее глава российского МИД назвал главный итог уходящего года. По его словам, в 2022 году стало ясно, кто на мировой арене не вызывает доверия, а с кем, напротив, Россия может договариваться.

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Полина Матюхина
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