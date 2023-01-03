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23:47, 3 января 2023Экономика

Стало известно о росте экспорта бензина из Индии на 142 процента

The Economic Times: экспорт бензина из Индии вырос на 142% до 668 тысяч метрических тонн

Фото: Unsplash

Экспорт бензина из Индии рядом нефтегазовых компаний с 2021 по 2022 год увеличился на 142 процента. Объем поставок составил 668 тысяч метрических тонн, пишет The Economic Times.

Экспорт бензина вырос в результате поставок Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum Corporation. При этом объем продаж дизельного топлива увеличился менее чем на 1 процент — с 1985 тысяч до 1994 тысяч тонн.

При этом газета не уточнила, в какие страны индийские компании поставляли бензин и дизельное топливо.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбак в беседе с «Лентой.ру» дал прогноз по ситуации с мировой экономикой в 2023 году. По его мнению, Индию ждет рост в наступившем году.

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Марина Совина
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