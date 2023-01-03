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07:32, 3 января 2023Экономика

Дан прогноз по ситуации с мировой экономикой в 2023 году

Экономист Кульбака усомнился в вероятности глубокой рецессии в 2023 году

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Существенное влияние на мировую экономику в 2023 году будут оказывать Китай и ситуация на территории Украины, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. При этом он не ожидает глубокой рецессии. В разговоре с «Лентой.ру» он дал прогноз по экономической ситуации.

Основные факторы

Больше всего мировая экономика в ближайшее время будет зависеть от двух факторов, считает специалист.

«Первый фактор — это Китай. Китайская экономика сейчас испытывает определенные проблемы. Если эти проблемы будут усиливаться, возможно, это добавит вероятности рецессии. Второй фактор — это события вокруг Украины. Это действительно сказывается на многих странах и тоже не добавляет оптимизма ни инвесторам, ни мировой экономике», — объяснил он.

США и Китай

Состояние экономик США и Китая будет напрямую влиять на положение дел в мире в целом, считает Николай Кульбака.

Замедления американской экономики сильного нет, оно не очень предвидится. А вот китайская экономика, которая почти с американскую, серьезно замедляется. Это для мировой экономики может быть поводом для начала рецессии

Николай Кульбакакандидат экономических наук

Вероятность того, что Китай выйдет на доковидный уровень роста вообще очень маленькая, считает экономист.

«Во-первых, сейчас в связи с ростом авторитаризма в Китае идет замедление. Во-вторых, Китай пока никак не прекратил ковидные ограничения, которые у него довольно жесткие. В-третьих, у Китая неблагоприятная демография. У Китая сейчас начинается спад численности населения, который будет постепенно расти. Что касается США, небольшая рецессия там вероятна. Рецессии в американской экономике случаются время от времени, но ничего страшного от этого не будет», — полагает он.

Рецессия

По мнению Николая Кульбаки, для серьезной мировой рецессии нет предпосылок. Она не продлится дольше года, считает специалист.

Глубокой и затяжной рецессии я не жду. Вероятность всегда существует, но она не очень высока. Если одновременно будет рецессия в США и в Китае, это может вызвать серьезные проблемы для мировой экономики

Николай Кульбакакандидат экономических наук

«Как только начинается серьезная рецессия, то большинство денег в мире начинают бежать в сторону наиболее сильных экономик, то есть прежде всего в США. Это будет означать, что американский доллар будет укрепляться. Всем остальным валютам развивающихся стран придется бороться с кризисом, потому что во время кризиса развивающиеся экономики, к которым, кстати, относится и Россия, страдают от этого быстрее и больше», — сказал он.

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Взлеты и падения экономических блоков

В 2023 году экономику России могут ждать сложности, считает Николай Кульбака. Но партнеры, с которыми она укрепляет отношения, будут расти, считает он.

«Следующий год для России будет достаточно неблагоприятный. Если говорить о том, кто будет расти, можно говорить о росте Индии, о росте американской экономики, скорее всего, будут расти какие-то из африканских стран. Дальше все будет очень индивидуально, потому что страны достаточно сильно отличаются, и политика их может несколько поменяться, но в целом многое будет зависеть от конкретных действий конкретных стран», — отметил экономист

Денежно-кредитная политика не сильно поменяется, потому что основные потоки останутся. Главные мировые игроки — США, Евросоюз и Китай — сохранят свои позиции.

Ранее глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшие месяцы годовая инфляция в стране будет замедляться. Она подчеркнула, что рост цен продолжит замедляться. Глава регулятора не исключила, что весной 2023-го инфляция может опуститься ниже целевых четырех процентов.

В свою очередь президент Росси Владимир Путин сообщил, что по итогам 2022 года ВВП страны снизится примерно на 2,5 процента.

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Мария Сметанина
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