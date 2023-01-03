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21:23, 3 января 2023Мир

В палате представителей Конгресса США допустили «битву» за пост спикера

Глава республиканцев в палате представителей США Маккарти допустил «битву» за пост спикера
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Aaron Bernstein / Reuters

Лидер республиканского большинства в палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти предположил, что голосование на пост спикера может вызвать разногласия. Его слова приводит РИА Новости.

Маккарти допустил «битву» за пост спикера палаты представителей США, поскольку ряд законодателей не поддерживают его кандидатуру на эту должность. «Может быть, их пять. Может быть, двадцать», — ответил глава республиканцев на вопрос о числе его противников.

Голосование на должность спикера начнется в среду, 4 января. Для победы Маккарти требуется получить 218 голосов. Всего республиканцы заняли 222 места в палате представителей по итогам промежуточных выборов в Конгресс, состоявшихся в ноябре 2022 года.

Ранее Конгресс США начал работу в новом составе. Его нижнюю палату контролируют республиканцы, которые являются оппонентами демократа, президента страны Джо Байдена.

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Марина Совина
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