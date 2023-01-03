Конгресс США начал работу в неподконтрольном президенту Байдену составе

Конгресс США начал работу под контролем республиканцев-оппонентов Байдена

Конгресс США начал работу в новом составе, нижняя палата находится под контролем республиканцев, которые являются оппонентами демократа, президента Джо Байдена, передает РИА Новости.

В палате представителей по итогам выборов в ноябре 2022 года присутствуют 222 члена от Республиканской партии и 212 от Демократической. В сенате демократы сохранили большинство — 51 против 49.

Первый рабочий день конгрессмены начали с коллективной молитвы. Палате представителей также предстоит выбрать нового спикера на смену демократу Нэнси Пелоси. Основное внимание будет сосредоточено на том, получит ли конгрессмен от Калифорнии Кевин Маккарти достаточно голосов однопартийцев-республиканцев.

Ранее Кевин Маккарти был переизбран лидером республиканцев в нижней палате Конгресса — это позволит ему стать спикером. По количеству голосов Маккарти превзошел консервативного претендента члена палаты представителей Энди Биггса — он получил 188 голосов, Биггс — 31 голос.

