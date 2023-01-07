Кандидат на пост спикера палаты представителей США высказался о своем избрании

Республиканец Маккарти надеется в пятницу избраться спикером палаты представителей США

Кандидат на пост спикера палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти высказался о своем избрании. Политик выразил надежду, что процедура завершится до конца пятницы, 6 января (по американскому времени), с 14-й попытки он получит необходимое количество голосов для занятия этой должности, передает телеканал CNN.

«Вернемся сегодня вечером, и я верю, что к этому времени у нас будут голоса, чтобы закончить это раз и навсегда», — заявил Маккарти.

Ожидается, что палата представителей проведет очередной тур голосования на заседании, запланированном в 22:00 (06:00 7 января мск).

Маккарти выразил надежду, что законодатели в новом конгрессе будут эффективно выполнять свои обязанности, а правительство США проявит большую ответственность.

Конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты. По итогам 12-й попытки голосования наибольшее количество голосов получил изначальный фаворит гонки, республиканец Кевин Маккарти — 213 из необходимых 218, — впервые за последние четыре дня обогнав демократа Хакима Джеффриса, набравшего в этом туре 211 голосов.

