Избран лидер республиканцев в нижней палате Конгресса

CNN: Маккарти со 188 голосами переизбран лидером республиканцев в нижней палате Конгресса

Кевин Маккарти переизбран лидером республиканцев в нижней палате Конгресса — это позволит ему стать спикером. Результаты были определены 15 ноября, передает телеканал CNN.

По количеству голосов Маккарти превзошел консервативного претендента члена палаты представителей Энди Биггса — он получил 188 голосов, Биггс — 31 голос.

13 ноября президент США Джо Байден, комментируя результаты промежуточных выборов в США, заявил, что доволен итогами голосования. По словам американского лидера, сохранение демократами контроля над верхней палатой Конгресса стало «отражением квалификации кандидатов».