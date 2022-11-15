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23:11, 15 ноября 2022Мир

Избран лидер республиканцев в нижней палате Конгресса

CNN: Маккарти со 188 голосами переизбран лидером республиканцев в нижней палате Конгресса
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Leah Millis / Reuters

Кевин Маккарти переизбран лидером республиканцев в нижней палате Конгресса — это позволит ему стать спикером. Результаты были определены 15 ноября, передает телеканал CNN.

По количеству голосов Маккарти превзошел консервативного претендента члена палаты представителей Энди Биггса — он получил 188 голосов, Биггс — 31 голос.

13 ноября президент США Джо Байден, комментируя результаты промежуточных выборов в США, заявил, что доволен итогами голосования. По словам американского лидера, сохранение демократами контроля над верхней палатой Конгресса стало «отражением квалификации кандидатов».

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Юлия Мискевич
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