Французская инжиниринговая компания GTT приостановит работу в России

Французская инжиниринговая компания GTT заявила о приостановке работы в России с 8 января

Французская инжиниринговая компания Gaztransport & Technigaz (GTT) объявила о приостановке работы в России. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно заявлению, компания приняла решение о приостановке деятельности в России «после углубленного анализа восьмого и девятого пакетов европейских санкций, запрещающих предоставление инженерных услуг российским компаниям».

С 8 января компания приостановит контракт с российским судостроительным комплексом «Звезда» на строительство 15 газовозов ледокольного класса. Участие французской компании будет ограничено завершением проектов двух судов, «работа над которыми продвинулась наиболее далеко». В дальнейшем GTT не будет включать в свой портфель заказов российские проекты.

Ранее сообщалось, что норвежский производитель упаковки Elopak планирует полностью уйти из России в начале 2023 года. Сейчас компания ждет необходимое официальное одобрение правительства для завершения продажи бизнеса в стране.