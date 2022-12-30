Производитель упаковки Elopak назвал сроки продажи бизнеса в России

Elopak планирует полностью продать бизнес в России в I квартале 2023 г.

Норвежский производитель упаковки Elopak планирует полностью уйти из России в начале 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

В настоящее время Elopak ждет необходимое официальное одобрение правительства для завершения продажи бизнеса в стране. Компания может получить документ в ближайшее время. Производитель прогнозирует, что сделка будет реализована в первом квартале следующего года.

В июле производитель упаковки договорился о передаче бизнеса местному руководству. Сроки завершения сделки компания тогда не называла. При новых владельцах бизнес будет работать независимо, сама Elopak дистанцируется от российского рынка. Решение уйти из страны компания приняла в марте 2022 года на фоне начала военных действий на Украине.

Также с начала весны в России снизил выпуск упаковки для молока и детского питания владелец крупнейшего производства упаковки, завода Tetra Pak в Московской области, что привело к нехватке тары и временному сокращению ассортимента ряда товаров в местных магазинах. В середине июля Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Россию. Компания сообщила шведским властям, что поставки являются частью гуманитарной помощи, однако эти аргументы показались неубедительными. В результате Tetra Pak пришлось передать российское подразделение местному руководству из-за невозможности поддерживать операционную деятельность.