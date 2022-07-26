Tetra Pak объявила об уходе из России и передаче местного подразделения менеджменту

Компания Tetra Pak объявила, что уходит из России и передает свое российское подразделение местному менеджменту. Соответствующую информацию предоставили РБК в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что поддерживать операционную работу в России Tetra Pak больше не может из-за «совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок».

Теперь в стране будет работать самостоятельная организация, которой предстоит заниматься развитием цепочек поставок самостоятельно.

В середине июня везти товары Tetra Pak в Россию запретил Национальный совет по вопросам торговли Швеции. Компания, которая владеет заводом в городе Лобня Московской области, сообщила шведским властям, что поставки являются частью гуманитарной помощи, однако эти аргументы показались неубедительными.

В конце мая директор фабрики в Лобне рассказал, что из-за проблем с поставщиками на полки магазинов будет поступать «не такая красочная» продукция, как привыкли покупатели. Он объяснил это оптимизацией использования сырья на то время, пока компания будет искать новые решения.