Россиян призвали не пугаться упаковок соков и молока без красок

На заводе упаковки Tetra Pak предупредили о появлении «не настолько красочной» упаковки

Предприятие по производству упаковки компании Tetra Pak продолжит работать, но ему придется адаптироваться к новым условиям. Из-за срыва поставок картона и краски компании пришлось искать новых поставщиков. Об этом рассказал директор фабрики в подмосковной Лобне Дмитрий Блинов, его слова приводит телеканал «360».

Он предупредил, что в ближайшее время покупатели смогут увидеть на полках магазинов новую упаковку соков и молочной продукции — не такую красочную, как привыкли покупатели. «Если в ближайшее время увидите в магазинах упаковку, которая не настолько белая, как раньше, или не настолько красочная, как была до этого, не пугайтесь. Это не подделка», — заверил Блинов. «Это говорит, что мы оптимизируем использование сырья, чтобы у нас было время проработать постоянные, надежные, безопасные решения», — объяснил он.

В конце марта Tetra Pak, выступающий крупнейшим в России поставщиком упаковочной продукции, заявил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. По данным СМИ, компания намеревалась приостановить выпуск упаковок для вина и напитков (кроме сока) объемом два литра.

В конце мая появилась информация о том, что компания, владеющая производителем упаковки для пищевой продукции Tetra Pak, ушла из России. СМИ тогда сообщали, что российское подразделение продолжает работу в полностью автономном режиме — головная организация разорвала связи с дочерней компанией на фоне санкций. В компании сообщили, что информация об уходе не соответствует действительности, «в настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке».