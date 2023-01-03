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08:07, 3 января 2023Россия

В России заявили о необходимости сократить новогодние праздники

Депутат Госдумы Иванов заявил, что новогодние праздники необходимо сократить

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Максим Иванов заявил, что новогодние праздники необходимо сократить. Его слова приводит РИА Новости.

Иванов считает, что выходные нужно распределять равномерно. По его словам, это необходимо для того, чтобы «люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того, чтобы было по три дня выходных».

При этом, по словам депутата, не стоит сокращать майские праздники, поскольку россияне занимаются посевом.

В августе российское правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году. Новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 8 января, февральские пройдут с 23 по 26 февраля, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

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Марина Совина
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