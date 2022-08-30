В России утвердили календарь праздничных дней на 2023 год

Правительство утвердило праздничные дни на 2023 год

Правительство России утвердило график праздничных дней в 2023 году. Календарь опубликован в официальном Telegram-канале кабмина.

Согласно документу, подписанному главой правительства Михаилом Мишустиным, новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023-го. Первым рабочим днем в году станет понедельник, 9 января.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», — говорится в публикации правительства.

Таким образом, нерабочими будут дни:

— с 23 по 26 февраля (с четверга по воскресенье);

— 8 марта (среда);

— с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник);

— с 6 по 9 мая (с субботы по вторник);

— с 10 по 12 июня (с субботы по понедельник);

— с 4 по 6 ноября (с субботы по понедельник).

Как отдыхали россияне в 2022 году? Согласно производственному календарю, в 2022 году новогодние каникулы были с 1 по 9 января. 1 и 2 января приходились на субботу и воскресенье, по этой причине их перенесли на 3 и 10 мая (обе даты выпадали на вторник). Нерабочая суббота 5 марта была перенесена на 7 марта, россияне отдыхали с 6 по 8 число.

Что касается 2022 года, то до его конца россиян ждут еще одни длинные выходные — в День народного единства. Они продлятся с 4 по 6 ноября.

В Госдуме предлагали сделать майские праздники десятидневными

Как считает вице-спикер Владислав Даванков, отдых с 1 по 10 мая поможет гражданам запастись продуктами на осень в связи с ростом цен, а также они смогут посвятить это время общению с близкими людьми. По его мнению, продление каникул легко реализовать — в пример он приводил введение нерабочих дней в связи с пандемией COVID-19.

«Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники», — заключил депутат.

Ранее в России обсуждалось введение четырехдневной рабочей недели

Одним из первых с идеей ввести в стране четырехдневную рабочую неделю выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, он сделал это в 2019-м и 2020 году. По его мнению, переход должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат. Идею приветствовали в Федерации независимых профсоюзов.

Однако ее не поддержали в Государственной Думе — как объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, из-за этого снизится производительность труда.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Минтруд не видит предпосылок для введения в России четырехдневной рабочей недели, однако готов рассмотреть соответствующие предложения.