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21:54, 3 января 2023Мир

Евросоюз поддержал сохранение статус-кво святых мест в Иерусалиме

Евросоюз заявил о поддержке сохранения статус-кво святых мест в Иерусалиме

Фото: Ammar Awad / Reuters

Представитель отделения Европейского союза в Иерусалиме Шади Осман на фоне посещения израильским министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы в Старом городе Иерусалима, спровоцировавшем недовольство палестинцев, рассказал, что ЕС поддерживает важность сохранения статус-кво святых мест в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

«Европейский союз подтверждает важность сохранения статус-кво святых мест. Мы следим за действиями, которые противоречат этому», — заявил он, отметив, что подобные инциденты приводят к росту напряженности как в Иерусалиме, так и на оккупированных палестинских территориях.

Осман подчеркнул, что необходимо не допустить эскалации напряженности, которая сильно возросла за последнее время.

Ранее двое сотрудников израильской пограничной полиции были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины в Старом городе Иерусалима. Нападавший ранил одного офицера ножом в ногу, в то время как другой страж порядка пострадал от перекрестного огня. Преступник был ликвидирован.

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Марина Совина
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