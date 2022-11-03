Неизвестный с ножом напал на полицейских в Иерусалиме

Двое израильских полицейских ранены в результате нападения в Старом городе Иерусалима

Двое сотрудников израильской пограничной полиции были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Сообщается, что нападавший ранил одного офицера ножом в ногу, в то время как другой страж порядка пострадал от перекрестного огня. Преступник был ликвидирован.

30-летний полицейский получил ранения средний тяжести, его госпитализировали. Еще один пострадавший отделался легкими травмами.

В августе неизвестные обстреляли автобус около Стены Плача в Иерусалиме. Двое нападавших дождались прибытия автобуса и открыли огонь, пока пассажиры садились. В результате произошедшего семь человек пострадали, из них двое получили тяжелые ранения.