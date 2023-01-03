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00:52, 3 января 2023Россия

В Госдуме высказались об увеличении периода срочной службы в армии

Депутат Картаполов: вопрос об увеличении периода срочной службы нужно обсуждать после СВО
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вопрос об увеличении периода срочной службы в армии следует обсуждать после окончания спецоперации России. Свое мнение он высказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам депутата, сейчас вести дискуссию о периоде срочной службы нецелесообразно, так как в России уже определен способ комплектования, а также проведена частичная мобилизация.

«Надо, наоборот, сейчас завершить все, что касается специальной военной операции, а потом уже, действительно, заняться глубокой перестройкой вооруженных сил», — пояснил Картаполов.

Парламентарий отметил, что в данном нововведении важен запрос общественности, «как общество к этому отнесется».

Ранее Картаполов заявил, что увеличение призывного возраста граждан с 18 лет до 21 года можно реализовать только через изменения в законодательстве. Это может произойти в следующем году, допустил он.

Марина Совина
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