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10:33, 3 января 2023Бывший СССР

В Киеве сообщили об аварийных отключениях электричества

Компания ДТЭК: в Киеве произошли аварийные отключения электричества

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Во вторник, 3 января, в Киеве произошли аварийные отключения электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные энергетической компании ДТЭК.

В режиме экстренных отключений энергосистема столицы также работала в понедельник, 2 января. Власти Украины заявили, что на данный момент в стране уничтожено 50 процентов энергетической инфраструктуры.

В пятницу, 30 декабря, генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что Киев вернулся к стабилизационным отключениям света, состояние энергосетей находилось под контролем. Однако он также заявил, что стабильность системы «достаточно хрупкая».

Экстренные отключения Света в Киеве также произошли в конце декабре 2022 года. На тот момент в городе снова были недействительны графики стабилизационных отключений.

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Нина Ташевская
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