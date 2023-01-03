В США заявили о попытках Минюста скрыть документы о сделках семьи Байдена

Daily Mail: Минюст США скрывает документы о связях семьи Байдена с КНР, Россией и Украиной

Министерство юстиции США пытается скрыть несколько сотен документов с «чувствительной» информацией о сделках сына и брата президента США Джо Байдена Хантера и Джима с КНР, Россией и Украиной. Об этом заявил юрист из Колорадо Кевин Эванс, передает Daily Mail.

По данным источника, ведомство пытается предотвратить раскрытие 400 страниц документов, касающихся связей родственников Байдена, «притворяясь, будто их не существует».

Уточняется, что Эванс подал иск против американского ведомства еще в марте, после того, как Минюст отказался предоставить ему соответствующие данные на основании федерального закона о свободе информации.

Юрист заявил, что его коллеги сначала признали наличие не менее 400 страниц «потенциально релевантных» документов, после чего попытались «уйти от этого, утверждая, что им нечего подтвердить или опровергнуть».

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Джеймс Комер заявил о выявлении более 50 стран, в которых члены семьи президента США Джо Байдена пытались вести бизнес. По его словам, американцы заслуживают знать, был ли лидер США скомпрометирован какой-либо из этих схем.