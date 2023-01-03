США отказались назвать сроки заседания комиссии по ДСНВ

Представитель Госдепа Прайс не назвал сроки заседания комиссии по ДСНВ

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон надеется, что новая дата проведения встречи двусторонней комиссии с Россией по выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет назначена. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что каналы связи важны, особенно когда речь идет о вопросах стратегической стабильности. «Мы надеемся, что будет назначена новая дата этой встречи, но это зависит от России», — подчеркнул Прайс.

Ранее в США рассказали, что для возобновления переговоров с Россией по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений необходимо проводить инспекции объектов ядерного оружия друг друга. Также в Госдепе США заявляли, что диалог с Москвой по ДСНВ продолжится, «когда позволит ситуация».