Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:31, 4 января 2023Мир

США отказались назвать сроки заседания комиссии по ДСНВ

Представитель Госдепа Прайс не назвал сроки заседания комиссии по ДСНВ

Фото: Pixabay

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон надеется, что новая дата проведения встречи двусторонней комиссии с Россией по выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет назначена. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что каналы связи важны, особенно когда речь идет о вопросах стратегической стабильности. «Мы надеемся, что будет назначена новая дата этой встречи, но это зависит от России», — подчеркнул Прайс.

Ранее в США рассказали, что для возобновления переговоров с Россией по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений необходимо проводить инспекции объектов ядерного оружия друг друга. Также в Госдепе США заявляли, что диалог с Москвой по ДСНВ продолжится, «когда позволит ситуация».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом подтвердил намерение Байдена избираться на новый срок
США предостерегли союзников от улучшения отношений с одной из стран
Кадыров назвал смерть председателя Верховного Совета РСФСР невосполнимой утратой
Губернатор Ростовской области обратился к землякам
США отказались назвать сроки заседания комиссии по ДСНВ
США заявили о нелегитимности правительства президента Венесуэлы
Белый дом призвал Китай отказаться от «мести» за ограничения из-за COVID-19
Отношения США, Китая и России назвали формированием новой многополярности
Стала известна реакция Байдена на трудности выбора спикера палаты представителей
Зеленский рассказал о переговорах с Трюдо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.