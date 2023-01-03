В ЛНР допустили переброску Киевом HIMARS в район Кременной

Офицер ЛНР Марочко: Киев может перебросить HIMARS в район Кременной в Донбассе

Киев может перебросить реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в район Кременной в Донбассе. Такую возможность в разговоре с РИА Новости допустил офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко.

«По утверждению непроверенных источников, вооруженные формирования Украины перекидывают в район Кременной несколько реактивных систем залпового огня HIMARS производства США», — сказал он.

Офицер повторил, что эти данные требуют проверки, однако призвал относиться к ним серьезно, так как «с некоторых позиций можно нанести огневое поражение по окрестностям Луганска».

Ситуация на кременском и сватовском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно совершают обстрелы Кременной.

Периодически Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки прорвать оборону на этом участке. Например, о такой попытке сообщалось 31 декабря. Тогда отмечалось, что попытку продвижения украинских войск вскрыла разведка.