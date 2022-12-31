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05:27, 31 декабря 2022Россия

Российские военные встретили пытавшихся прорваться к Кременной бойцов ВСУ

РВ: бойцы ЗВО и «Отважных» встретили пытавшихся прорваться к Кременной солдат ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться к Кременной в районе Шипиловки в Луганской народной республике (ЛНР), однако их встретили российские военные. Об этом сообщает издание «Русская весна».

Попытку продвижения украинских войск вскрыла разведка. Российские бойцы из группировки «Отважные» и солдаты Западного военного округа (ЗВО) уничтожили несколько единиц бронированной и автомобильной техники. Уничтожены около двух взводов штурмовой пехоты.

В то же время армия России перешла в наступление на Макеевку, заняв позиции ВСУ.

Ранее сообщалось, что артиллеристы Западного военного округа уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) колонну украинских войск, поразив ее из орудия «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра.

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Марина Совина
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