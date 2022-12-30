Российские военные ликвидировали колонну украинской техники в ДНР

Российские артиллеристы уничтожили колонну украинской техники в ДНР

Артиллеристы Западного военного округа уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) колонну украинских войск, поразив ее из орудия «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра. Об этом со ссылкой на проследившего за происходящим корреспондента сообщает РИА Новости.

После того как разведка доложила о том, что основная колонна стоит на месте, тогда как один-два автомобиля спускаются на юг, российские военные произвели выстрел и попали в цель. После этого они переместились, чтобы не попасть под возможный ответный удар.

«Поступил приказ погасить колонну техники, нам передали координаты, мы навелись одним орудием. И, соответственно, начали отрабатывать», — уточнил в беседе с представителем агентства один из артиллеристов, отметив, что после получения корректировки военные добили цель.

Ранее Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 30 декабря.