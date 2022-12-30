Опубликована карта боевых действий на Украине на 30 декабря

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 30 декабря

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 30 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений, зоны обстрелов, а также области, в которых была уничтожена техника противника.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки Вооруженным силам России на купянском направлении удалось уничтожить до 60 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, на краснолиманском направлении было уничтожено более 40 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Также на донецком направлении в ходе наступательных действий российской армии было нанесено поражение подразделениям ВСУ. На данном направлении было ликвидировано до 50 украинских военных, три бронетранспортера и четыре пикапа.

В Сумской области удалось уничтожить радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса противника С-300. Помимо этого, в ДНР вскрыты позиции и уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных дрона «Стриж».

Российские войска с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов противника.