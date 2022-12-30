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13:52, 30 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине на 30 декабря

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 30 декабря
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 30 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений, зоны обстрелов, а также области, в которых была уничтожена техника противника.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки Вооруженным силам России на купянском направлении удалось уничтожить до 60 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, на краснолиманском направлении было уничтожено более 40 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Также на донецком направлении в ходе наступательных действий российской армии было нанесено поражение подразделениям ВСУ. На данном направлении было ликвидировано до 50 украинских военных, три бронетранспортера и четыре пикапа.

В Сумской области удалось уничтожить радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса противника С-300. Помимо этого, в ДНР вскрыты позиции и уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных дрона «Стриж».

Российские войска с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов противника.

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Анна Щербакова
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